ПСЖ заборгував Мбаппе близько 100 млн євро

Парі Сен-Жермен має заборгованість перед колишнім нападником команди Кіліаном Мбаппе в розмірі майже 100 млн євро.

Про це повідомляє видання L’Équipe.

Зазначається, що ПСЖ не виплачує зарплату та бонуси французькому футболісту ще з квітня. Контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2024 року.

25-річний футболіст вже відправив лист ПСЖ із вимогою виплатити кошти.

Нагадаємо, що Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з Мбаппе. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

Напередодні Кіліан пропустив матч Євро-2024 проти Нідерландів (0:0) після отриманої травми носу в грі першого туру з Австрією (1:0).