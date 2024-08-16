Які ж ви нудні: іспанські журналісти розлютили Енріке черговим питанням про Мбаппе

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке невдоволений тим, що журналісти досі ставлять йому питання про Кіліана Мбаппе, який вже понад два місяці тому перейшов у Реал.

Слова іспанського наставника наводить RMC Sport.

"Які ж ці іспанці нудні, боже мій. Ви досі тут… Скільки ще будете тут? Здається, ви тут живете. Вам сподобалися Олімпійські ігри? Чудово. Не думав, що мене знову запитають про Мбаппе на пресконференції.

Але мені нема чого приховувати. Я завжди любив Кіліана. На мою думку, він абсолютно унікальна та виняткова людина і гравець. Мені подобалося працювати з ним та його братом Етаном, якому теж передаю великий привіт.

Бажаю їм обом усього найкращого. Бажаю Кіліану всього найкращого, а Реалу – поразки в матчі з ПСЖ", – сказав Енріке.