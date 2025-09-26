ПСЖ – Осер: де дивитися гру за участі Забарного

ПСЖ прийматиме Осер у матчі 6 туру французького чемпіонату сезону-2025/26. Поєдинок запланований на суботу, 27 вересня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після шести турів парижани знаходяться на вершині турнірної таблиці, посідаючи 3 місце. ПСЖ має рівну кількість очок з Монако та Ліоном – по 12.

У "бургундців" виникли проблеми на старті сезону, команда Крістофа Пеліссьє наразі знаходиться на 10 позиції, заробивши 6 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що низка лідерів ПСЖ пропустить матч з Осером.