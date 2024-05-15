ПСЖ не буде продавати зіркового футболіста

ПСЖ не збирається продавати нідерландського хавбека Хаві Сімонса.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Парижани зв'язалися з представниками Сімонса, щоб підтвердити, що клуб не має наміру продавати його на постійній основі цього літа. Якщо гравець не захоче повертатися до лав ПСЖ, то найбільш вірогідним варіантом є оренда. Зазначається, що Хаві матиме право голосу при виборі наступного клубу.

🚨🔴🔵 EXCL: PSG made contact with Xavi Simons’ camp to confirm they’ve no intention to sell him on permanent deal this summer.



❗️ If the player does not want to return, loan move is possible & remains the most likely outcome.



Xavi will have a say on picking next club on loan. pic.twitter.com/UAg0LV5lic — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2024

Сімонс провів поточний сезон в оренді у Лейпцига. За німецький клуб півзахисник зіграв 42 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 15 асистів.

Нагадаємо, що головна зірка ПСЖ, Кілліан Мбаппе оголосив про те, що покине команду. Згодом президент іспанської Ла Ліги підтвердив перехід француза в мадридський Реал.