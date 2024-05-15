Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ не буде продавати зіркового футболіста

Владислав Уткін — 15 травня, 21:52
ПСЖ не буде продавати зіркового футболіста

ПСЖ не збирається продавати нідерландського хавбека Хаві Сімонса.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Парижани зв'язалися з представниками Сімонса, щоб підтвердити, що клуб не має наміру продавати його на постійній основі цього літа. Якщо гравець не захоче повертатися до лав ПСЖ, то найбільш вірогідним варіантом є оренда. Зазначається, що Хаві матиме право голосу при виборі наступного клубу.

Сімонс провів поточний сезон в оренді у Лейпцига. За німецький клуб півзахисник зіграв 42 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 15 асистів.

Нагадаємо, що головна зірка ПСЖ, Кілліан Мбаппе оголосив про те, що покине команду. Згодом президент іспанської Ла Ліги підтвердив перехід француза в мадридський Реал.

Читайте також :
Відео Фото Моторошні кадри: Кімпембе показав, як виглядає його нога після операції
ПСЖ Сімонс

ПСЖ

Моторошні кадри: Кімпембе показав, як виглядає його нога після операції
Президент Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал
Грізманн — найкращий французький гравець, що виступає за кордоном, Доннарумма — кращий воротар Ліги 1
Вп'яте поспіль: Мбаппе найкращий у французькій Лізі 1
Між Мбаппе та президентом ПСЖ сталась сутичка — джерело

Останні новини