ПСЖ не буде продавати зіркового футболіста
ПСЖ не збирається продавати нідерландського хавбека Хаві Сімонса.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Парижани зв'язалися з представниками Сімонса, щоб підтвердити, що клуб не має наміру продавати його на постійній основі цього літа. Якщо гравець не захоче повертатися до лав ПСЖ, то найбільш вірогідним варіантом є оренда. Зазначається, що Хаві матиме право голосу при виборі наступного клубу.
Сімонс провів поточний сезон в оренді у Лейпцига. За німецький клуб півзахисник зіграв 42 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 15 асистів.
Нагадаємо, що головна зірка ПСЖ, Кілліан Мбаппе оголосив про те, що покине команду. Згодом президент іспанської Ла Ліги підтвердив перехід француза в мадридський Реал.