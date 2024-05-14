Моторошні кадри: Кімпембе показав, як виглядає його нога після операції

26 лютого 2023 року в принциповому матчі проти Марселя один з лідерів ПСЖ Преснель Кімпембе отримав моторошну травму. Це сталося абсолютно випадково, він не нав'язував нікому боротьбу, просто зробив ривок до власних воріт, але цього було достатньо, щоб розірвати ахілл.

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Kimpembe injury vs OM 12The Congolese international defender Kimpembe suffered an anterior cruciate ligament tear in his left knee during the UEFA Champions League group stage match against OM on Tuesday. Initial reports suggest that the injury is season-ending pic.twitter.com/yyWEatxRPL — J DENNIS (@JDENNIS73522431) May 15, 2023

На жаль, відтоді футболіст не з'являвся на полі. А вже минуло понад 400 днів. За цей час у паризькому клубі стільки всього змінилося: команду покинули зіркові Ліонель Мессі, Неймар, Серхіо Рамос.

Ще й легендарний для парижан Кіліан Мбаппе попрощався зі своїм вже, мабуть, рідним клубом. Але Кімпембе — навпаки. У грудні минулого року він продовжив контракт з ПСЖ до літа 2026 року.

Також нещодавно французький захисник переніс операцію, після чого опублікував моторошні кадри того, як тепер виглядає його нога.

Фото

Presnel Kimpembe's achilles tendon operation. 😳 pic.twitter.com/EsuRh4MYQ8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 13, 2024

Терміни відновлення футболіста досі невідомі, проте є відчуття, що вже на початку наступного сезону Кімпембе вийде на поле. Гравець починає знову тренуватися і відновлювати свою колишню форму.

📽️ : Pendant ce temps, Presnel KIMPEMBE s'entraîne sous la voix envoûtante de Fally IPUPA dans "CONTROL". ✨ pic.twitter.com/tD5bd5hxaU — Le Meilleur de la Musique Congolaise (@MMCrdc243) May 13, 2024

А Преснель був дійсно важливим гравцем для ПСЖ. За цей клуб 28-річний захисник провів 236 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Тож нам залишається лише сподіватися, що Кімпембе якомога швидше відновиться від травми і продовжить радувати всіх фанатів футболу якісною грою.