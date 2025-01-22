Бажаємо успіхів і великих звершень: Шахтар попрощався з Сіканом після його продажу в Трабзонспор

Донецький Шахтар звернувся до свого вже ексфорварда Данила Сікана, який продовжить свою кар'єру в Трабзонспорі.

Прощання з 23-річним українцем "гірники" опублікували на своєму сайті.

"Данило Сікан залишає Шахтар та переходить до турецького Трабзонспора. Відповідної угоди клуби досягли 22 січня. ФК Шахтар дякує Данилу Сікану за професіоналізм і відданість клубу, красиві й важливі голи, яскраві емоції та вагомий внесок у перемоги й досягнення команди! Бажаємо нових успіхів і великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі", – йдеться у заяві клубу.

🧡 Дякуємо, Даниле!



Данило Сікан залишає «Шахтар» та переходить до турецького «Трабзонспора». Відповідної угоди клуби досягли 22 січня.



📝 Дізнайтеся більше: https://t.co/CrL5GjdUW1.#Shakhtar pic.twitter.com/LIPnV82qwj — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 22, 2025

Данило Сікан – вихованець львівської школи футболу. До Шахтаря він приєднався у січні 2019 року, перейшовши з Карпат за 150 тисяч євро.

У складі "помаранчево-чорних" Сікан провів 115 матчів, у яких відзначився 31 голом та 9 асистами. У його послужному списку також є періоди в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Цього сезону Данило записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу в 18 іграх в усіх турнірах.

Раніше один колишній гравець Шахтаря не висловив жалю через трансфер Данила Сікана в Трабзонспор.