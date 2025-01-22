Бажаємо успіхів і великих звершень: Шахтар попрощався з Сіканом після його продажу в Трабзонспор
Донецький Шахтар звернувся до свого вже ексфорварда Данила Сікана, який продовжить свою кар'єру в Трабзонспорі.
Прощання з 23-річним українцем "гірники" опублікували на своєму сайті.
"Данило Сікан залишає Шахтар та переходить до турецького Трабзонспора. Відповідної угоди клуби досягли 22 січня.
ФК Шахтар дякує Данилу Сікану за професіоналізм і відданість клубу, красиві й важливі голи, яскраві емоції та вагомий внесок у перемоги й досягнення команди! Бажаємо нових успіхів і великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі", – йдеться у заяві клубу.
Данило Сікан – вихованець львівської школи футболу. До Шахтаря він приєднався у січні 2019 року, перейшовши з Карпат за 150 тисяч євро.
У складі "помаранчево-чорних" Сікан провів 115 матчів, у яких відзначився 31 голом та 9 асистами. У його послужному списку також є періоди в Маріуполі та німецькій Ганзі.
Цього сезону Данило записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу в 18 іграх в усіх турнірах.
Раніше один колишній гравець Шахтаря не висловив жалю через трансфер Данила Сікана в Трабзонспор.