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Бажаємо успіхів і великих звершень: Шахтар попрощався з Сіканом після його продажу в Трабзонспор

Олексій Погорелов — 22 січня 2025, 20:34
Бажаємо успіхів і великих звершень: Шахтар попрощався з Сіканом після його продажу в Трабзонспор
Шахтар Донецьк
ФК Шахтар

Донецький Шахтар звернувся до свого вже ексфорварда Данила Сікана, який продовжить свою кар'єру в Трабзонспорі.

Прощання з 23-річним українцем "гірники" опублікували на своєму сайті.

"Данило Сікан залишає Шахтар та переходить до турецького Трабзонспора. Відповідної угоди клуби досягли 22 січня.

ФК Шахтар дякує Данилу Сікану за професіоналізм і відданість клубу, красиві й важливі голи, яскраві емоції та вагомий внесок у перемоги й досягнення команди! Бажаємо нових успіхів і великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі", – йдеться у заяві клубу.

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Данило Сікан – вихованець львівської школи футболу. До Шахтаря він приєднався у січні 2019 року, перейшовши з Карпат за 150 тисяч євро.

У складі "помаранчево-чорних" Сікан провів 115 матчів, у яких відзначився 31 голом та 9 асистами. У його послужному списку також є періоди в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Цього сезону Данило записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу в 18 іграх в усіх турнірах.

Раніше один колишній гравець Шахтаря не висловив жалю через трансфер Данила Сікана в Трабзонспор.

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