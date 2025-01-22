Він не робив різниці: Селезньов – про відхід Сікана

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Юрій Селезньов оцінив потенційний перехід Данила Сікана у турецький Трабзонспор.

Цитує футболіста Ua-football.

"Якщо відверто, то цей футболіст не робив якоїсь великої погоди у Шахтарі. У донецької команди є нападник Лассіна Траоре – а вони за манерою гри плюс-мінус схожі футболісти. Тож я не думаю, що продаж Сікана буде великою проблемою. Так, це хороший футболіст. Але він не був лідером Шахтаря", – розповів Селезньов.

Нагадаємо, Трабзонспор завершує перехід Сікана. Сума трансферу складе 5 млн євро. У нинішньому сезоні Данило провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, футболіст приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.