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Челсі веде переговори з УЄФА щодо порушення фінансових правил

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 19:33
Челсі веде переговори з УЄФА щодо порушення фінансових правил
Коул Палмер
Getty Images

Лондонський Челсі та УЄФА розпочали переговори щодо порушення правил прибутковості та сталого розвитку, які "сині" намагались обійти.

Про це повідомляє The Times.

Організація готова піти на зустріч клубу та накласти штраф замість відсторонення від участі в єврокубках. Окрім того, Челсі протягом трьох років мають дотримуватись певного плану фінансових витрат.

Нагадаємо, лондонці зазнали 90,1 млн фунтів збитків минулого фінансового року і вирішили продати жіночу команду пов'язаним із Тоддом Боелі компаніям, штучно отримавши прибуток у 150 млн фунтів.

Нагадаємо, американський бізнесмен став власником Челсі влітку 2022 року, коли клуб на продаж виставив Роман Абрамовіч через санкції з боку Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що Україна так і не побачила грошей, які російський олігарх отримав за лондонський клуб.

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