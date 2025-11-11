Президентка Мексики відмовилася відвідати матч-відкриття ЧС-2026

Президентка Мексики не відвідає матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу. Клаудія Шейнбаум запропонує своє привілейоване місце вболівальниці.

Про це повідомляє Reuters.

Матч-відкриття ЧС-2026 відбудеться в Мехіко, 11 червня. Окрім Мексики, країнами-господарками також є США та Канада.

Під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до країни у серпні Шейнбаум заявила, що не використовуватиме цей квиток. Тепер вона вирішила, що квиток із номером 00001 передасть уболівальниці.

" Я прийняла рішення. Я віддам свій квиток на церемонію відкриття дівчині чи молодій жінці, яка не має можливості бути присутньою і яка любить футбол", – сказала Шейнбаум.

Президент нагадала, що Мехіко приймав матчі-відкриття чемпіонатів світу в 1970 та 1986 роках, що зробить стадіон "Ацтека" єдиним в історії, де відбудуться три матчі-відкриття.

