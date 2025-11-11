Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президентка Мексики відмовилася відвідати матч-відкриття ЧС-2026

Руслан Травкін — 11 листопада 2025, 22:52
Президентка Мексики відмовилася відвідати матч-відкриття ЧС-2026
Емманюель Макрон і Клаудія Шейнбаум
facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo

Президентка Мексики не відвідає матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу. Клаудія Шейнбаум запропонує своє привілейоване місце вболівальниці.

Про це повідомляє Reuters.

Матч-відкриття ЧС-2026 відбудеться в Мехіко, 11 червня. Окрім Мексики, країнами-господарками також є США та Канада.

Під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до країни у серпні Шейнбаум заявила, що не використовуватиме цей квиток. Тепер вона вирішила, що квиток із номером 00001 передасть уболівальниці.

"Я прийняла рішення. Я віддам свій квиток на церемонію відкриття дівчині чи молодій жінці, яка не має можливості бути присутньою і яка любить футбол", – сказала Шейнбаум.

Президент нагадала, що Мехіко приймав матчі-відкриття чемпіонатів світу в 1970 та 1986 роках, що зробить стадіон "Ацтека" єдиним в історії, де відбудуться три матчі-відкриття.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто став президентом футбольного клубу Гонвед Будапешт, який виступає в найвищому дивізіоні країни.

Мексика політика Чемпіонат світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу

Без конкурентів: США разом з трьома країнами претендують на проведення чемпіонату світу-2031
Гучна сенсація у фіналі: визначився переможець чемпіонату світу U-20
Гаттузо: Якщо Італія знову не вийде на чемпіонат світу, мені доведеться жити у вигнанні
Ребров увійшов до п'ятірки тренерів із 30+ матчами на чолі збірної України
Снайпери на дахах та гелікоптери у місті: як Італія готується до матчу з Ізраїлем у відборі чемпіонату світу

Останні новини