Несе загрозу нацбезпеці: російському власнику Ботева на 10 років заборонили в'їзд у Болгарію

Російському олігарху Антону Зінгарєвичу, який володіє футбольним клубом Ботев, заборонили на 10 років в'їзд у Болагрію.

Про це пише Fakti.bg.

Російський мільярдер був внесений Агентством нацбезпеки до списку загроз національній безпеці, що й призвело до санкцій. У нього також є ізраїльський паспорт.

Як пише джерело, дані на 42-річного Зінгарєвича надійшли в інформаційну систему прикордонної поліції.

Футбольний клуб він придбав у 2021 році. Ботев минулого сезону став переможцем Кубку Болгарії.

Статки Зінгарєвича оцінюються в 1,2 млрд доларів. За підсумками 2020 року різні видання включали його в сотню найбагатших людей Росії.