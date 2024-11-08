Несе загрозу нацбезпеці: російському власнику Ботева на 10 років заборонили в'їзд у Болгарію
Антон Зінгарєвич
startphoto.bg
Російському олігарху Антону Зінгарєвичу, який володіє футбольним клубом Ботев, заборонили на 10 років в'їзд у Болагрію.
Про це пише Fakti.bg.
Російський мільярдер був внесений Агентством нацбезпеки до списку загроз національній безпеці, що й призвело до санкцій. У нього також є ізраїльський паспорт.
Як пише джерело, дані на 42-річного Зінгарєвича надійшли в інформаційну систему прикордонної поліції.
Футбольний клуб він придбав у 2021 році. Ботев минулого сезону став переможцем Кубку Болгарії.
Статки Зінгарєвича оцінюються в 1,2 млрд доларів. За підсумками 2020 року різні видання включали його в сотню найбагатших людей Росії.