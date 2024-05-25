Шевченко розповів скільки часу він перебуває в Україні

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко майже весь час перебуває в Україні.

Про це він розповів під час зустрічі керівництва УАФ із представниками ЗМІ. Його слова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

"Якщо ви запитуєте скільки часу я перебуваю в Україні, то ви, мабуть, знаєте? Принаймні мені б хотілося, щоб знали. Діти вже плачуть, забули як я виглядаю. Я постійно знаходжуся в Україні.

Читайте також : Холодні відповіді на гарячі питання: як пройшла пресконференція Шевченка

Є ще робота амбасадора United 24. У мене найближчим часом буде серія коротких поїздок. Я офіційно зареєстрований в Україні і працюю тут", — сказав Шевченко.

Раніше президент УАФ назвав розмір преміальних за вихід збірної України на Євро-2024.