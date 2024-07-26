Президент Металіста 1925: Вперше в історії українського футболу прийшла команда УАФ, яка прийняла сміливе рішення

Президент Металіста 1925 Володимир Носов вважає, що УАФ ухвалила сміливе рішення, коли призначила "Турнір чотирьох", у якому буде розіграно вакантне місце Дніпра-1 в УПЛ.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

У сьогоднішніх реаліях українські клуби мають бути гнучкими. Не зважаючи на нетипові ситуації.

Вперше за довгу історію українського футболу прийшла команда УАФ, яка прийняла сміливе рішення, враховуючи відсутність єдиного регламенту в ситуації, що склалася. Вважаю його чесним і справедливим щодо всіх команд, достойних позмагатися за місце у Премʼєр-лізі.

Це про втілення головного спортивного принципу — змагальності. І про справжню природу футболу — гру на полі, що визначить найсильнішого.

Радію, що цей крок також стане додатковим футбольним святом для вболівальників напередодні початку сезону.