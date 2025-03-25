Це формальність: президент Інтера – про контракт Індзагі

Президент Інтера Беппе Маротта впевнений у продовженні контракту з головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Цитує функціонера Football Italia.

"Ми дуже задоволені Індзагі, його продовження контракту – це формальність.

Він справді добре працював протягом цих років, і він є зразком для наслідування для всього клубу. Він один із найкращих менеджерів у світі, і він також має перевагу в тому, що колись був великим футболістом.

Ми дуже раді, що він з нами, і я думаю, що, коли все буде сказано і зроблено, ми зберемось і продовжимо його контракт", – розповів Маротта.