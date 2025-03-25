Це формальність: президент Інтера – про контракт Індзагі
Президент Інтера Беппе Маротта впевнений у продовженні контракту з головним тренером команди Сімоне Індзагі.
Цитує функціонера Football Italia.
"Ми дуже задоволені Індзагі, його продовження контракту – це формальність.
Він справді добре працював протягом цих років, і він є зразком для наслідування для всього клубу. Він один із найкращих менеджерів у світі, і він також має перевагу в тому, що колись був великим футболістом.
Ми дуже раді, що він з нами, і я думаю, що, коли все буде сказано і зроблено, ми зберемось і продовжимо його контракт", – розповів Маротта.
Італійський фахівець очолює "Нерадзуррі" з літа 2021 року. За цей час привів команду до 6 трофеїв, зокрема до титулу чемпіонів Італії 2024 року.
Минулого тижня Індзагі провів свій ювілений, 200-й матч на посаді головного тренера Інтера.
Наразі команді лідирує в турнірній таблиці Серії А з 3-очковою перевагою над Наполі. Також "чорно-сині" вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і півфіналу Кубку Італії, де зіграють із Баварією та Міланом відповідно.