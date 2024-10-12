Президент Інгульця Олександр Поворознюк був визнаний винним у порушені кодексу етики та чесної гри УАФ.

Про це повідомляє телеграм-канал Дніпрянин.

На початку вересня Поворознюк у телефонній розмові обматюкав журналіста Дніпрянина Ігоря Лисенка, а пізніше ще й погрожував йому фізичною розправою. Журналіст подав скаргу в УАФ на дії президента Інгульця.

Лисенко заявив про те, що вчора, 11 жовтня на його електронну адресу надійшов лист від УАФ з результатами розслідування щодо Поворознюка. Президента Інгульця визнали винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри УАФ:

"Визнати Поворознюка Олександра Григоровича, таким що порушив ч. 5 ст. 1 (Особи, на яких поширюється дія цього Кодексу, несуть відповідальність за негайне неповідомлення до відповідного робочого органу ФФУ про порушення або можливі порушення даного Кодексу), п.1.4 ч.1 ст. 4 (Утримуватися від будь-який дій, що можуть завдати ФФУ та футболу у цілому моральної чи матеріальної шкоди), п. 1.9. ч.1 ст. 4 (Виявляти повагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, вболівальників тощо), п. 1.10 ч.1 ст. 4 (не припускатися зневажливих дій у відношенні один до одного, образ, приниження честі та гідності учасників футбольного дійства, усвідомлюючи шкідливість наслідків від емоційних висловлювань і негативної поведінки), п. 1.16 ч. 1 ст. 4 (Утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть призвести до підозри у неналежній поведінці) Кодексу етики і чесної гри УАФ".

Яке саме покарання отримає Порознюк за свою поведінку – поки що не відомо.

Згідно з дисциплінарними правилами УАФ, доступні наступні штрафні санкції:

3.1. попередження;

3.2. обов’язковий грошовий внесок;

3.3. відсторонення від матчів (від участі у змаганнях) на визначений строк, визначену

кількість матчів або довічно;

3.4. відсторонення від виконання офіційних функцій на визначений строк або визначену

кількість матчів;

3.5. заборона здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом (адміністративну,

спортивну та ін.) на визначений строк або довічно;

3.6. позбавлення титулу та/або нагороди;

3.7. заборона відвідувати стадіон під час виступів на ньому команди порушника на

визначений строк, визначену кількість матчів або довічно;

3.8. анулювання діючої тренерської С-ліцензії УАФ або D-ліцензії УАФ;

3.9. суспільно-корисна діяльність у сфері футболу.

Нагадаємо, декілька днів тому у Олександра Поворознюка помер син.