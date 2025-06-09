Президенти Барселони та УЄФА зустрілися, щоб обговорити покарання клубу за порушення правил ФФП

Президент Барселони Жоан Лапорта провів зустріч з президентом УЄФА Александером Чеферіном, під час якої обговорювалися проблеми каталонського клубу.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, зустріч відбулася у Мюнхені, де вчора, 8 червня, проходив фінал Ліги націй між Португалією та Іспанією.

Повідомляється, що переговори Лапорти та Чеферіна відбулися за зачиненими дверима. Ключовою темою бесіди було покарання, що насувається на Барселону за порушення фінансових правил.

Зокрема, УЄФА звернула увагу на те, як клуб реєстрував доходи від фінансових маневрів (важелів), пов'язаних з продажем майбутніх телевізійних прав та інших активів, які УЄФА не визнає звичайними доходами.

Лапорта скористався зустріччю, щоб пояснити ці розбіжності безпосередньо Чеферіну, сподіваючись на те, що УЄФА покарає "синьо-гранатових" легшим чином.

Раніше стало відомо, що форвард Барселони Роберт Левандовський відмовився грати за збірну Польщі.