Чоловік сказав – чоловік зробив: гравці Тоттенгема розгорнули банер з обіцянкою тренера виграти трофей
Напередодні Тоттенгем перервав багаторічну "суху" серію без трофеїв, у фіналі Ліги Європи здолавши Манчестер Юнайтед (1:0).
Після матчу гравці та фанати вибухнули емоціями, святкуючи довгоочікуваний успіх команди, а футболісти навіть підготували дещо особливе.
Лідери "шпор" розгорнули постер зі словами наставника Анге Постекоглу про те, що він завжди виграє трофей на другий рік роботи з командою. Гравці не забули цієї обіцянки.
Зазначимо, що сам Постекоглу після тріумфального матчу пригадав обіцянку виграти трофей, подякуваши за довіру.
На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фіналу Ліги Європи.