Чоловік сказав – чоловік зробив: гравці Тоттенгема розгорнули банер з обіцянкою тренера виграти трофей

Напередодні Тоттенгем перервав багаторічну "суху" серію без трофеїв, у фіналі Ліги Європи здолавши Манчестер Юнайтед (1:0).

Після матчу гравці та фанати вибухнули емоціями, святкуючи довгоочікуваний успіх команди, а футболісти навіть підготували дещо особливе.

Лідери "шпор" розгорнули постер зі словами наставника Анге Постекоглу про те, що він завжди виграє трофей на другий рік роботи з командою. Гравці не забули цієї обіцянки.

Зазначимо, що сам Постекоглу після тріумфального матчу пригадав обіцянку виграти трофей, подякуваши за довіру.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фіналу Ліги Європи.