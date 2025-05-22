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Чоловік сказав – чоловік зробив: гравці Тоттенгема розгорнули банер з обіцянкою тренера виграти трофей

Богдан Войченко — 22 травня 2025, 09:07
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Чоловік сказав – чоловік зробив: гравці Тоттенгема розгорнули банер з обіцянкою тренера виграти трофей

Напередодні Тоттенгем перервав багаторічну "суху" серію без трофеїв, у фіналі Ліги Європи здолавши Манчестер Юнайтед (1:0).

Після матчу гравці та фанати вибухнули емоціями, святкуючи довгоочікуваний успіх команди, а футболісти навіть підготували дещо особливе.

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Лідери "шпор" розгорнули постер зі словами наставника Анге Постекоглу про те, що він завжди виграє трофей на другий рік роботи з командою. Гравці не забули цієї обіцянки.

Зазначимо, що сам Постекоглу після тріумфального матчу пригадав обіцянку виграти трофей, подякуваши за довіру.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фіналу Ліги Європи.

ВІДЕО Ліга Європи Тоттенгем Анге Постекоглу