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Я пообіцяв трофей фанатам: Постекоглу – про перемогу в Лізі Європи

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 07:16
Я пообіцяв трофей фанатам: Постекоглу – про перемогу в Лізі Європи
Анге Постекоглу
Getty images

Наставник Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про перемогу своїх підопічних у фіналі Ліги Європи. Він нагадав, що обіцяв уболівальникам трофей у свій другий сезон роботи з клубом.

Слова фахівця цитує журналіст Бен Джейкобс.

"Я зробив заяву і повірив у неї. Я знаю, що наші результати у чемпіонаті були жахливими та неприйнятними.

Якби ми посіли третє місце в АПЛ – це не змінило б цей клуб. Єдине, що могло змінити цей клуб – це якийсь виграний трофей. І коли я це сказав, це був мій намір. Я не побоявся заявити про це.

Це була моя мета. Я хотів заявити про це. Я не міг очікувати, що хтось інший із клубу скаже це, але я сам зміг це зробити і був готовий відповісти за свої слова, якби цього не сталося.

Люди критикували клуб, і часом мені здавалося, що ми не захищалися так рішуче, як слід", – сказав Постекоглу.

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