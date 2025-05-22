Я пообіцяв трофей фанатам: Постекоглу – про перемогу в Лізі Європи

Наставник Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про перемогу своїх підопічних у фіналі Ліги Європи. Він нагадав, що обіцяв уболівальникам трофей у свій другий сезон роботи з клубом.

Слова фахівця цитує журналіст Бен Джейкобс.

"Я зробив заяву і повірив у неї. Я знаю, що наші результати у чемпіонаті були жахливими та неприйнятними.

Якби ми посіли третє місце в АПЛ – це не змінило б цей клуб. Єдине, що могло змінити цей клуб – це якийсь виграний трофей. І коли я це сказав, це був мій намір. Я не побоявся заявити про це.

Це була моя мета. Я хотів заявити про це. Я не міг очікувати, що хтось інший із клубу скаже це, але я сам зміг це зробити і був готовий відповісти за свої слова, якби цього не сталося.

Люди критикували клуб, і часом мені здавалося, що ми не захищалися так рішуче, як слід", – сказав Постекоглу.