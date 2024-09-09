Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Переможний гол Роналду в огляді матчу з Шотландією у Лізі націй

Олександр Булава — 9 вересня, 00:57
Переможний гол Роналду в огляді матчу з Шотландією у Лізі націй
Portugal national football team

Збірна Португалії здобула перемогу над Шотландією у 2 турі Ліги націй-2024/25.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25
2 раунд
Ліга А, Група 1

Португалія — Шотландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Мактоміней 7, 1:1 — Фернандеш 54, 2:1 — Роналду 88

Голами у складі португальців відзначились Бруну Фернандеш та Кріштіану Роналду, для останнього це був 901-й гол у кар'єрі. Напередодні 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась позначка у 900 м'ячів.

Раніше Роналду та Ліонель Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.

Ліга націй УЄФА Кріштіану Роналду Збірна Шотландії з футболу Збірна Португалії з футболу

Кріштіану Роналду

Анчелотті — про Роналду: Це найкращий гравець, якого мені доводилося тренувати
Кейн: Коли я дивлюся на таких гравців як Роналду, Мессі які грають у віці близько 35-40 років, то це надихає мене
Роналду: Мене не мотивує чемпіонат світу
Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі
Історичний гол Роналду в огляді матчу з Хорватією в Лізі націй

Останні новини