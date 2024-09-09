Переможний гол Роналду в огляді матчу з Шотландією у Лізі націй

Збірна Португалії здобула перемогу над Шотландією у 2 турі Ліги націй-2024/25.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25

2 раунд

Ліга А, Група 1

Португалія — Шотландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Мактоміней 7, 1:1 — Фернандеш 54, 2:1 — Роналду 88

Голами у складі португальців відзначились Бруну Фернандеш та Кріштіану Роналду, для останнього це був 901-й гол у кар'єрі. Напередодні 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась позначка у 900 м'ячів.

Раніше Роналду та Ліонель Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.