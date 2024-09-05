900-й гол у кар'єрі: феноменальне досягнення Роналду

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 900 голом у професійній кар'єрі.

Форвард записав на свій рахунок м'яч в поєдинку Ліги націй проти Хорватії та став першим гравцем в історії, якому підкорилась позначка у 900 голів

Друге місце за кількістю голів посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).

Найбільше м'ячів нападник забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 68 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 131 за збірну Португалії.

Напередодні Роналду розповів про свої бомбардирські амбіції.