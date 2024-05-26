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Порту в додатковий час вирвав перемогу в Спортинга та виграв Кубок Португалії

Станіслав Лисак — 26 травня, 23:02
Порту в додатковий час вирвав перемогу в Спортинга та виграв Кубок Португалії

Порту здобув мінімальну перемогу над Спортингом у фінальному матчі Кубку Португалії з футболу. Форвард Мехді Таремі забив переможний гол з пенальті у першому екстра-таймі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Сержіу Консейсау. Для "драконів" завоювання Кубку стало третім поспіль та 20-м в історії, більше лише в Бенфіки — 29.

Кубок Португалії
Фінал, 26 травня

Порту — Спортинг 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Сент-Жюст, 1:1 - 25 Еванілсон, 2:1 - 100 Таремі (пен)

Зазначимо, що в нинішньому сезоні "леви" виграли чемпіонат Португалії, Порту завершив сезон третім, пропустивши вперед Бенфіку.

Кубок Португалії Порту Спортинг

Порту

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