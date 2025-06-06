Порту підписав талановитого іспанського хавбека

Півзахисник молодіжної збірної Іспанії Габрі Вейга перейшов із Аль-Ахлі в Порту.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

O 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐠𝐨 do Gabri Veiga 🇪🇸 💙



As cinco coisas que ele trazia na mala da Galiza para Portugal 💼#SeguimosJuntos pic.twitter.com/I36ci9fpAw — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2025

Контракт Вейги з Порту розрахований на п’ять років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, 23-річний іспанець обійшовся португальському клубу в 15 мільйонів євро.

За Аль-Ахлі Вейга виступав із літа 2023 року. Тоді клуб із Саудівської Аравії віддав Сельті за хавбека 30 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку іспанця 8 голів і 6 асистів у 46 матчах за Аль-Ахлі у всіх турнірах.

На рахунку Вейги 17 матчів за молодіжну збірну Іспанії U21, в яких він відзначився 2 забитими голами. З командою завоював срібло молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.