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Порту підписав талановитого іспанського хавбека

Олег Дідух — 6 червня 2025, 13:11
Порту підписав талановитого іспанського хавбека
Габрі Вейга
ФК Порту

Півзахисник молодіжної збірної Іспанії Габрі Вейга перейшов із Аль-Ахлі в Порту.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Контракт Вейги з Порту розрахований на п’ять років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, 23-річний іспанець обійшовся португальському клубу в 15 мільйонів євро.

За Аль-Ахлі Вейга виступав із літа 2023 року. Тоді клуб із Саудівської Аравії віддав Сельті за хавбека 30 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку іспанця 8 голів і 6 асистів у 46 матчах за Аль-Ахлі у всіх турнірах.

На рахунку Вейги 17 матчів за молодіжну збірну Іспанії U21, в яких він відзначився 2 забитими голами. З командою завоював срібло молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Аль-Ахлі Порту Габріель Вейга

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