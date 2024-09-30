Попов – про травму: Довелось обирати між збірною та здоров’ям

Захисник Динамо Денис Попов зробив вибір на користь повноцінного відновлення, а не виступів за збірну України "на уколах".

Про це він розповів у інтерв’ю Володимиру Звєрову, відповідаючи на питання про відновлення від травми спини.

"Потихеньку . Як-то кажуть, з вашими молитвами. Таке трапляється іноді в футболі, що є травми і від цього ніхто не застрахований. Тому плюс дорога, такий насичений графік – трохи важкувато. Так сталося, що вилізло одне, інше, друге, третє і довелося взяти паузу і нормально відновитися. Збірна – це дуже важливий момент для кожного гравця, але тут потрібно обирати – здоров'я або збірна. Довелось обрати здоров'я, тому що я пройшов курс уколів у спину – дуже неприємні маніпуляції", – сказав Попов.

Нагадаємо, Дениса викликали на вересневі матчі збірної України в Лізі націй, але через травму спину він пропустив поєдинки з Албанією та Чехією. 25-річний центрбек повернувся на поле лише вчора, 29 вересня, вийшовши у стартовому складі на гру з Лівим берегом.