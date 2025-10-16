Попов отримав тренера: Емполі оголосив про повернення Діонізі
Емполі, у складі якого виступає українець Богдан Попов, оголосив про призначення нового головного тренера.
Про це повідомила пресслужба колективу.
Клуб підписав контракт з Алессіо Діонізі, строк якого розраховано до літа 2027 року. На цій посаді він змінив Гвідо Пальюку, якого звільнили напередодні.
Останнім місцем роботи Діонізі був Палермо, а до цього фахівець працював у Сассуоло та Венеції. В період з 2020 по 2021 рік італієць вже працював з Емполі, але залишив колектив саме заради "нероверді".
Після 7 турів Емполі посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії Б, набравши 9 очок. У складі "синіх" виступає Богдан Попов, який у 8 матчах забив чотири голи.
Раніше стало відомо, що італійський клуб підпише ще одного українського гравця.