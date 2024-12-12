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Дав по зубах: захисник Динамо зіткнувся з партнером у матчі з Реал Сосьєдадом

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 23:12
Дав по зубах: захисник Динамо зіткнувся з партнером у матчі з Реал Сосьєдадом
ФК Динамо

Київське Динамо на виїзді грає матч 6 туру Ліги Європи проти Реал Сосьєдада.

У першому таймі відбулось небезпечне зіткнення між захисниками столичного клубу. Денис Попов дав по зубах Крістіану Біловару.

Зазначимо, що рахунок після першого тайму 3:0 на користь іспанського колективу.

Чемпіон проводить текстову трансляцію поєдинку 6 туру Ліги Європи.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

Динамо Київ Реал Сосьєдад Ліга Європи-2024/25 Денис Попов Крістіан Біловар

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