Дав по зубах: захисник Динамо зіткнувся з партнером у матчі з Реал Сосьєдадом

Київське Динамо на виїзді грає матч 6 туру Ліги Європи проти Реал Сосьєдада.

У першому таймі відбулось небезпечне зіткнення між захисниками столичного клубу. Денис Попов дав по зубах Крістіану Біловару.

Зазначимо, що рахунок після першого тайму 3:0 на користь іспанського колективу.

Чемпіон проводить текстову трансляцію поєдинку 6 туру Ліги Європи.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.