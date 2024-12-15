Тренер Руха розкритикував своїх підопічних за поразку від Оболоні

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Оболоні в матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що це був поганий матч його команди в усіх ігрових аспектах.

Слова тренера наводить клубна пресслужба.

"Хотів би вибачитись перед вболівальниками за таку гру. Команда не має права демонструвати такий футбол. Це був поганий матч команди в усіх ігрових аспектах. Це стосується і роботи з м’ячем, і інтенсивності, і відповідальності в певних індивідуальних моментах.

Це був провальний матч для Руха. Навіть не пригадаю, коли команда пропускала три голи у домашній грі. Хочеться якнайшвидше забути цю гру, зробити правильні висновки та рухатись далі", – сказав Пономарьов.

За його словами, не всім футболістам його клубу давалась ця гра в першому таймі та одразу по перерві, тому тренерський штаб вніс певні корективи у склад.

"Щодо швидкого голу у дебюті матчу, то не думаю, що він суттєво вплинув на перебіг зустрічі. Попереду було ще 80 хвилин і ми повинні були грати краще. Це був не перший раз, коли ми програвали по-ходу матчу, але раніше нам вдавалось відігруватись та здобували потрібний для нас результат.

Нам потрібно ще багато працювати. Зокрема треба працювати в плані психології, адже команда набирає очки в матчах зі складними суперниками, а з умовно слабшими командами – втрачаємо очки. Не вистачає стабільності і це частина психології.

Оболонь не здивувала нас. Причиною пропущених голів були грубі індивідуальні помилки в обороні. Такі помилки не можна допускати, особливо граючи на такому полі.

Команда зараз йде у відпустку. Попередньо ми зберемося 9 січня та розпочнемо підготовку до другої частини сезону. Щодо зборів, то ми ще не все спланували, тож ці рішення прийматимуться згодом", – зазначив Пономарьов.

Через цю поразку Рух втратив можливість обійти Карпати, які вчора програли Кривбасу і залишився 7-м у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 бали.

Нагадаємо, раніше Колос на виїзді обіграв Інгулець.