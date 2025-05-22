Налаштовані дати бій: Пономарьов – про матч із Шахтарем

Головний тренер львівського Руха Віталій Пономарьов оцінив протистояння з донецьким Шахтарем у межах останнього туру Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер був незадоволений результатом команди у грі з Лівим берегом, тому очікує від футболістів реабілітації у грі з "гірниками".

"Ми незадоволені результатом гри з Лівим берегом. Команда абсолютно не виконала установку в першому таймі – те, над чим ми працювали весь попередній тиждень. В другому таймі Рух мав перевагу, але не зміг нею скористатись – нам не вдалося забити гол.

Попереду в нас цікавий поєдинок з Шахтарем – одним із грандів українського футболу. На цей матч команду не треба додатково налаштовувати – хлопці будуть вмотивовані показати себе на рівні такого суперника і грати у якісний футбол. Тренерський штаб лише наголошує, що треба самовіддано грати в кожному матчі, незалежно від того, чи виконані задачі, чи ні. Рух налаштований дати бій донеччанам", – розповів Пономарьов.