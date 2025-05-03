Рівна гра, але Рух мав більше нагод відзначитись: Пономарьов – про нічию з Кривбасом

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов вважає, що його команда більше заслужила на перемогу у матчі із Кривбасом (0:0) у 27 турі УПЛ.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Щоб перемагати, треба реалізовувати свої моменти. На жаль, ми не змогли цього зробити, хоча загалом грою Руху я задоволений. Ми провели хороший матч проти команди, яка претендує на єврокубки. У нас вийшли троє юних гравців, і не тоді коли ми програвали чи вигравали з великим рахунком, а при нульовій нічиїй, коли була запекла боротьба за результат з боку обох команд. Це цінний досвід для них. Кривбасу важливо було перемогти в цьому поєдинку, адже він бореться за єврокубки. Ми ж могли перемагати, якби забили хоча б один гол з тих стовідсоткових моментів, які створила команда. Це була рівна гра, але ми мали більше хороших нагод відзначитись", - розповів він.

Окремо тренер виділив моменти Ярослава Карабіна, який у першому таймі двічі влучив у стійку воріт.

"Моменти Ярослава Карабіна у нашій з ним розмові я перевів у жарт. Це якісний футболіст, який часто реалізовує єдину нагоду і допомагає команді здобувати результат. Такі матчі бувають у кожного нападника, тож нічого страшного не сталось", - зазначив Пономарьов.

Рух набравши 34 бали, залишився на 9-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату. Кривбас з 40 очками наразі йде шостим.

Нагадаємо, що огляд матчу між криворіжцями та львів'янами доступний на сайті "Чемпіон".