Головний тренер Руха вважає свого підопічного креативнішим за Шапаренка та Судакова

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов висловив думку, що півзахисник його команди Олег Федор креативніший за хавбека Динамо Миколу Шапаренка та одного з лідерів Шахтаря Георгія Судакова.

Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

"Щось є (подібне до Шапаренка та Судакова), але я вважаю, що, якщо брати креативність, то, може, Федор і креативніший футболіст, на мою думку. Дуже важко їх порівнювати сьогодні, але я вважаю, що Олегу є в чому додавати, в чому прогресувати, над чим працювати. І він може навіть бути сильнішим футболістом", – сказав Пономарьов.

У 13 турі Української Прем'єр-ліги Рух програв Вересу. Наразі львівський клуб займає 9 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок.