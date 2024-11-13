Головний тренер Руха вважає свого підопічного креативнішим за Шапаренка та Судакова
Віталій Пономарьов
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Головний тренер Руха Віталій Пономарьов висловив думку, що півзахисник його команди Олег Федор креативніший за хавбека Динамо Миколу Шапаренка та одного з лідерів Шахтаря Георгія Судакова.
Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".
"Щось є (подібне до Шапаренка та Судакова), але я вважаю, що, якщо брати креативність, то, може, Федор і креативніший футболіст, на мою думку.
Дуже важко їх порівнювати сьогодні, але я вважаю, що Олегу є в чому додавати, в чому прогресувати, над чим працювати. І він може навіть бути сильнішим футболістом", – сказав Пономарьов.
У 13 турі Української Прем'єр-ліги Рух програв Вересу. Наразі львівський клуб займає 9 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок.