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Тренер Руху міг очолити європейський клуб

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 18:57
Тренер Руху міг очолити європейський клуб
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов міг очолити польський Заглембє Любін.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка у соцмережі "X".

Український тренер вів переговори з клубом після звільнення Марціна Володарського. Однак він має чинний контракт з Рузом, який відмовився відпускати фахівця.

Пономарьов зацікавив польську команду, оскільки вважається тренером, який вміє працювати з молодими гравцями.

Володарського було звільнено з посади головного тренера Заглембє 10 березня 2025 року. Він очолив команду наприкінці вересня 2024-го. За час його керівництва команда провела 18 матчів, здобувши лише 6 перемог, 2 нічиї та зазнавши 10 поразок.

Наразі клуб займає передостаннє, 17-те місце в Екстраклясі.

Заглембе Віталій Пономарьов

Віталій Пономарьов

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