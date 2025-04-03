Тренер Руху міг очолити європейський клуб

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов міг очолити польський Заглембє Любін.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка у соцмережі "X".

Український тренер вів переговори з клубом після звільнення Марціна Володарського. Однак він має чинний контракт з Рузом, який відмовився відпускати фахівця.

Пономарьов зацікавив польську команду, оскільки вважається тренером, який вміє працювати з молодими гравцями.

Володарського було звільнено з посади головного тренера Заглембє 10 березня 2025 року. Він очолив команду наприкінці вересня 2024-го. За час його керівництва команда провела 18 матчів, здобувши лише 6 перемог, 2 нічиї та зазнавши 10 поразок.

Наразі клуб займає передостаннє, 17-те місце в Екстраклясі.