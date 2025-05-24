Грав за клуби НДР: помер зірковий чеський футболіст

На 67-му році життя помер колишній форвард збірної Чехословаччини Павел Халоупка.

Про це повідомила пресслужба клубу Богеміанс Прага.

Павел почав кар'єру за клуб Теплиця, згодом перейшов у Дукла Прага. З 1980 до 1989 року грав за Богеміанс. Саме в цьому клубі пройшли його найкращі роки.

У чемпіонаті Чехословаччини він відіграв 219 матчів і забив 77 голів. У сезоні-1982/83 став найкращим бомбардиром місцевої ліги.

S obrovským zármutkem jsme dnes přijali zprávu, že nás navždy opustil Pavel Chaloupka 😢 Nejlepší střelec ligového ročníku 1982/1983, ve kterém Bohemka získala titul mistra a bývalý československý reprezentant, zemřel dnes ve věku 66 let 🖤 pic.twitter.com/vfKHj8L1NZ — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) May 23, 2025

Потім виступав за клуби німецькі Фортуна та Динамо Берлін у чемпіонаті Німецької Демократичної Республіки. За збірну Чехословаччини забив 2 м'ячі за 20 поєдинків.

Нагадаємо, у 67-річному віці помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.