Грав за клуби НДР: помер зірковий чеський футболіст
Павел Халоупка
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На 67-му році життя помер колишній форвард збірної Чехословаччини Павел Халоупка.
Про це повідомила пресслужба клубу Богеміанс Прага.
Павел почав кар'єру за клуб Теплиця, згодом перейшов у Дукла Прага. З 1980 до 1989 року грав за Богеміанс. Саме в цьому клубі пройшли його найкращі роки.
У чемпіонаті Чехословаччини він відіграв 219 матчів і забив 77 голів. У сезоні-1982/83 став найкращим бомбардиром місцевої ліги.
Потім виступав за клуби німецькі Фортуна та Динамо Берлін у чемпіонаті Німецької Демократичної Республіки. За збірну Чехословаччини забив 2 м'ячі за 20 поєдинків.
Нагадаємо, у 67-річному віці помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.