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Грав за клуби НДР: помер зірковий чеський футболіст

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 23:35
Грав за клуби НДР: помер зірковий чеський футболіст
Павел Халоупка
x.com/bohemians1905

На 67-му році життя помер колишній форвард збірної Чехословаччини Павел Халоупка.

Про це повідомила пресслужба клубу Богеміанс Прага.

Павел почав кар'єру за клуб Теплиця, згодом перейшов у Дукла Прага. З 1980 до 1989 року грав за Богеміанс. Саме в цьому клубі пройшли його найкращі роки.

У чемпіонаті Чехословаччини він відіграв 219 матчів і забив 77 голів. У сезоні-1982/83 став найкращим бомбардиром місцевої ліги.

Потім виступав за клуби німецькі Фортуна та Динамо Берлін у чемпіонаті Німецької Демократичної Республіки. За збірну Чехословаччини забив 2 м'ячі за 20 поєдинків.

Нагадаємо, у 67-річному віці помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.

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