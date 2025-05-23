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Вигравав чемпіонат та Кубок СРСР: помер колишній футболіст Динамо

Микола Дендак — 23 травня 2025, 21:15
Вигравав чемпіонат та Кубок СРСР: помер колишній футболіст Динамо

На 68-му році життя помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.

Про це інформує пресслужба клубу.

Про причини смерті не повідомляється.

Бережний виступав за Динамо з 1976-го до 1981 року та провів загалом 126 поєдинків за "біло-синіх", забивши 14 голів та віддавши 2 асисти. У 1977-му став з Динамо чемпіоном СРСР, а наступного року здобув Кубок.

Також півзахисник виступав за Таврію, СКА та Зірку. Останнім клубом в кар'єрі Бережного став черкаський Дніпро.

Нагадаємо, нещодавно на 78-му році життя помер легенда Феєнорда Йооп Ван Деле. Разом із клубом Йооп вигравав Лігу чемпіонів (1969/70), Кубок УЄФА (1973/74), а також тричі ставав переможцем місцевого чемпіонату.

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