Шикарний гол у дебютному старті сезону: Яремчук відзначився швидким дублем за тайм матчу Кубку Греції

Олексій Погорелов — 29 жовтня 2025, 19:02
Сьогодні, 29 жовтня, в межах третього раунду Кубку Греції сезону-2025/26 на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" зійшлися Олімпіакос та Волос.

У стартовому складі команди з Пірея вийшов Роман Яремчук. І 29-річний українець одразу ж відплатив головному тренеру за довіру. Ще за підсумком першого тайму форвард збірної України став автором дубля.

Свій перший гол у нинішньому сезоні Роман оформив на 43-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів поля. І майже одразу Яремчук вдруге засмутив суперника, відзначившись феноменальним голом.

Одноклубник скинув м'яч на Романа, який, перебуваючи у 25 метрах від воріт, вирішив завдати удару в дотик з розвороту, без обробки передачі. Голкіпер Волоса виявився безсилий – українець поцілив прямо в "дев'ятку" воріт гостей. Оформити хеттрик Роман Яремчук не встиг: зігравши у другому таймі ще 15 хвилин, він залишив поле за рахунку 4:0.

Варто зазначити, що для українського футболіста це була перша поява у стартовому складі Олімпіакоса у сезоні. До цього Яремчук тричі поспіль виходив на заміну. Це сталося після того, як Роман відновився від травми, через яку він пропустив більше двох місяців на старті кампанії.

