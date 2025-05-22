Обігрував у фіналі Євро Лобановського: помер відомий нідерландський фахівець

На 86-му році життя помер нідерландський футбольний тренер Нол де Ройтер.

Про це повідомила пресслужба Утрехта. Деталі додає Ad.nl.

Він був уродженцем міста Утрехт. Виступав за місцеві ДОС, Елінквейк і Велокс, які в 1970 році об'єдналися в ФК Утрехт.

Протягом кар'єри очолював Камбюр, Ден Босх, Ваганінген, Ден Хаг. Найдовше працював саме в Утрехті (1984-87, 1995/96, 1997 виконувач обов'язків головного тренера). З 1997 до 2008 року в Утрехті займав різні керівні посади в адміністрації. Команда під його керівництвом перемогла у Кубку Нідерландів сезону-1984/85.

У 1988 році був асистентом Рінуса Міхелса на Євро-1988. Тоді збірна Нідерландів у фіналі здолала збірну СРСР на чолі з Валерієм Лобановським та великою кількістю представників київського Динамо.

У 1990 році кілька матчів був тимчасом тренером "Ораньє". Перед цим працював зі збірною Нідерландів U-21. З липня 1994 до січня 1995 року очолював збірну Єгипту.

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