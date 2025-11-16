Ексфутболіст збірної України помер у віці 54 років

Стало відомо про трагічну смерть колишнього півзахисника збірної України Андрія Полуніна.

Про це повідомила пресслужба АВФУ.

Він пішов із життя на 55-му році після матчу ветеранів у Луцьку, в якому брав участь напередодні.

За інформацією зі ЗМІ, Полуніну стало зле після поєдинку, і, попри надану допомогу, врятувати його не вдалося.

Під час професійної кар'єри Полунін виступав за Дніпро, Кривбас, Карпати, київський ЦСКА, а також провів кілька сезонів у Німеччині, де захищав кольори Нюрнберга, Санкт-Паулі та Рот-Вайсс Ессена.

Раніше пішов з життя колишній футболіст Чорноморця.