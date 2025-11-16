Українська правда
Ексфутболіст збірної України помер у віці 54 років

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 12:03
Андрій Полунін

Стало відомо про трагічну смерть колишнього півзахисника збірної України Андрія Полуніна.

Про це повідомила пресслужба АВФУ.

Він пішов із життя на 55-му році після матчу ветеранів у Луцьку, в якому брав участь напередодні.

За інформацією зі ЗМІ, Полуніну стало зле після поєдинку, і, попри надану допомогу, врятувати його не вдалося.

Під час професійної кар'єри Полунін виступав за Дніпро, Кривбас, Карпати, київський ЦСКА, а також провів кілька сезонів у Німеччині, де захищав кольори Нюрнберга, Санкт-Паулі та Рот-Вайсс Ессена.

Раніше пішов з життя колишній футболіст Чорноморця.

