Генеральний директор Дніпра залишив команду після 30 років роботи

Сергій Шаховець — 23 лютого 2026, 18:27
Андрій Стеценко
fcdnipro.com

Відомий український функціонер Андрій Стеценко залишив посаду генерального директора Дніпра.

Про це повідомив неофіційний сайт клубу.

За даними з відкритих джерел, Стеценко завершив роботу в клубі 10 лютого 2026 року. Повідомляється, що процес виходу тривав з літа 2025 року. Наразі деякі гроші за попередні трансфери ще заходять, але вже напряму в УАФ.

Щодо багатомільйонного майна клубу, то тепер воно залишається без офіційного власника.

За інформацією джерела, Андрій Стеценко залишається співвласником ТОВ "Дитяча академія футболу Дніпро" (50% акцій). Саме ця юридична структура володіє правами на легендарну емблему Дніпра із білим човном.

Зазначимо, що Стеценко працював на посаді генерального директора Дніпра з 1996 року. У цей період команда ставала срібним призером чемпіонату України (2014), чотири рази здобувала "бронзу" (2001, 2004, 2015, 2016), а у 2015 році грала у фіналі Ліги Європи.

У 2017 році через борги перед футболістами та тренерами Дніпро відправили до Другої ліги, а у 2018 році позбавили професійного статусу.

Раніше повідомлялося про реєстрацію в Дніпрі нового футбольного клубу. Власник Дніпра 1918 Антон Ахмєтов обіцяв вболівальникам вихід команди в УПЛ та боротьбу за єврокубки.

