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Полісся припинило співпрацю зі спортивним директором — джерело

Андрій Яросименко — 11 вересня, 13:33
Полісся припинило співпрацю зі спортивним директором — джерело
Даріо Друді
ФК Полісся

Житомирське Полісся вирішило припинити співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, житомиряни звільнили аргентинця з посади. Зазначимо, що він пропрацював у Житомирі рівно п'ять місяців. Його призначили у квітні 2024 року.

До цього аргентинський фахівець був асистентом головного тренера львівських Карпат, а також виконував обов'язки наставника Зірки. Він має досвід роботи у Монако та Альмерії.

Нагадаємо, наразі "вовки" посідають друге місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи в активі 10 очок після 3 перемог та нічиєї.

Наступний матч житомиряни проведуть проти рівненського Вереса. Зустірч відбудеться у неділю, 15 вересня, початок — о 18:00 за київським часом.

Друді Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Друді

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