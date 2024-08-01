Полісся — Олімпія 1:2: огляд матчу
Житомирське Полісся поступилось словенській Олімпії у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Огляд матчу
Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь. 1 серпня
Полісся (Житомир, Україна) — Олімпія (Любляна, Словенія) 1:2 (1:1)
(перший матч 0:2)
Голи: 1:0 - 1 Кушніренко, 1:1 - 11 Флоруц, 1:2 - 90+3 Дурдов
Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Тейлор (Смоляков, 57), Крушинський (Пайшао, 57), Кушніренко (Мустафаєв, 90+1), Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бістріч (Будківський, 68)
Олімпія: Відовшек, Сілва, Ратнік, Мухамедбеговіч, Суалехе, Доффо, Агба, Флоруц (Брест, 70), Бултам (Мотіка, 64), Швайцер (Дурдов, 64), Коїч (Пінту, 64)
Нагадаємо, у першому поєдинку житомиряни зазнали поразки з рахунком 2:0.