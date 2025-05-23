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Полісся – Кривбас: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за єврокубки

Микола Дендак — 23 травня 2025, 22:19
Полісся – Кривбас: де дивитися вирішальний матч УПЛ у боротьбі за єврокубки
ФК Полісся

Житомирське Полісся та Кривбас Кривий Ріг зіграють між собою в матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 25 травня, на центральному стадіоні в місті Житомир. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра буде вкрай важливою для обох клубів, адже за її підсумками визначиться останній учасник єврокубків від України. На місце у кваліфікації Ліги конференцій претендують Полісся, Кривбас та Карпати.

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Нагадаємо, у попередньому турі Полісся перемогло Зорю, Карпати програли Колосу, а Кривбас здолав Оболонь.

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