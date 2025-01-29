Поліція завершила розслідування обставин загибелі власника Лестера

Поліція завершила розслідування авіатрощі, в якій загинув президент Лестера Вішай Шрівадданапрабха у 2018 році.

Про це повідомляє ESPN.

За даними слідчої комісії, інцидент стався через нещасний випадок. Зазначимо, що сім'я загиблого бізнесмена продовжує судитись із компанією-виробником гвинтокрила – Leonardo.

Шрівадданапрабха був п'ятою найбагатшою людиною Тайланду, маючи статки на момент смерті у 4,9 млрд доларів.

Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість. Після того він впав на території паркувального майданчика для автомобілів і зайнявся.

Представники Вішая не мають претензій до пілота або його сім'ї, характеризуючи Сваффера як "кваліфікованого фахівця, який зробив все, що було в його силах".

Зазначимо, що компанія Leonardo не перший рік відмовляється від будь-яких коментарів с приводу падіння гелікоптера.