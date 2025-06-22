Інфантіно: Зовсім скоро футбол стане спортом №1 у США

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив упевненість у тому, що протягом наступних кількох років футбол отримає статус спорту №1 у США.

Слова 55-річного італійця наводить The Athletic.

Він вважає, що футбол має потенціал випередити за популярністю головні види спорту Сполучених Штатів, такі як американський футбол, баскетбол та бейсбол.

"Через три-чотири, максимум п'ять років футбол буде топ, топ, топ. МЛС стане однією з найкращих ліг у світі, це точно. І я можу сказати вам чому – тому що зараз я тут", – сказав Інфантіно.

При цьому президент ФІФА також запропонував американцям запровадити до свого чемпіонату систему з підвищенням та пониженням у класі, яка працює в усьому світі, але тільки не в США.

"У цьому одна з принад підвищення і пониження в класі. У футболі, на відміну від будь-якого іншого виду спорту, трапляються сюрпризи, і маленький клуб може перемогти великого, чи не так? І це рідко, дуже рідко трапляється в інших видах спорту, в 90% випадків перемагає сильніший. У футболі – у 70% випадків. У вас є ці сюрпризи. У вас є ці казки про команди. Це те, що ви можете привнести і в американську культуру, де немає поняття підвищення і пониження в класі. І тут є щось цікаве, що, на мою думку, варто дослідити".

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу проходитиме як раз у США, які будуть господарями мундіалю 2026 року разом з Мексикою та Канадою.

Раніше з'явилася інформація, що президента США Дональда Трампа закликали захистити міста, де проходитиме чемпіонат світу-2026, від загрози дронів.