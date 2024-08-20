Не розуміють наслідків: Ломаченко — про заборону УПЦ

Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відреагував на можливу заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні.

Відповідний пост боксер опублікував в Instagram.

Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчука анонсував розгляд законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. На думку Ломаченка, таке рішення матиме "серйозні наслідки".

"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім", — написав Ломаченко.

Зазначимо, що Ломаченко раніше неодноразово висловлював свою підтримку УПЦ МП, зокрема митрополиту Онуфрію.

Раніше повідомлялося, що українець відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.