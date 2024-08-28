Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

SofaScore визначив найкращого гравця матчу Зальцбург — Динамо

Ігор Чернявський — 28 серпня, 01:20
SofaScore визначив найкращого гравця матчу Зальцбург — Динамо
Маурітс К’єргор бореться з Владиславом Дубінчаком
Getty Images

Данський півзахисник Зальцбурга Маурітс К’єргор визнаний найкращим гравцем матчу-відповіді проти Динамо (1:1) за версією SofaScore.

Оцінка 21-річного хавбека — 7.8. У трійку найкращих також увійшли Микола Шапаренко (7.7) та Владислав Ванат (7.6). Зазначимо, що у складі обох команд жоден гравець не отримав менше шести. Найнижче оцінили воротаря Зальцбурга Яніса Бласвіха.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, до якого кошику потрапили кияни.

Динамо Київ РБ Зальцбург Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Лейндерс: Ці шалені хлопці з Зальцбурга знову в Лізі чемпіонів!
Шовковський: Ми зробили великий крок уперед. Все тільки починається
Динамо зіграло внічию із Зальцбургом: огляд матчу кваліфікації ЛЧ
Динамо зіграє в Лізі Європи: відомо, в який кошик потрапили кияни
Динамо вилетіло від Зальцбурга, Янг Бойз пройшов Галатасарай у кваліфікації ЛЧ

Останні новини