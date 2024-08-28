SofaScore визначив найкращого гравця матчу Зальцбург — Динамо

Данський півзахисник Зальцбурга Маурітс К’єргор визнаний найкращим гравцем матчу-відповіді проти Динамо (1:1) за версією SofaScore.

Оцінка 21-річного хавбека — 7.8. У трійку найкращих також увійшли Микола Шапаренко (7.7) та Владислав Ванат (7.6). Зазначимо, що у складі обох команд жоден гравець не отримав менше шести. Найнижче оцінили воротаря Зальцбурга Яніса Бласвіха.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, до якого кошику потрапили кияни.