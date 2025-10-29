Півзахисник Ювентуса отримав м'язову травму

Півзахисник Ювентуса Хефрен Тюрам отримав травму на тренуванні та не зможе зіграти проти Удінезе.

Про це повідомила SportItalia.

У гравця діагностовано проблеми з литковим м'язом, проте ступінь ушкодження та строки відновлення наразі невідомі. Зазначається, що Тюрам точно не зіграє проти Удінезе у матчі 9-го туру Серії А.

Цього сезону хавбек 10 разів з'являвся на полі у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

