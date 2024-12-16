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Півзахисник Ювентуса отримав нагороду Golden Boy Web від популярного італійського ЗМІ

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 23:28
Півзахисник Ювентуса отримав нагороду Golden Boy Web від популярного італійського ЗМІ
Кенан Їлдиз
Transfermarkt

Півзахисник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз отримав нагороду Golden Boy Web від італійського видання Tuttosport.

Про це повідомляється на сторінці газети у Х.

У поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав таку ж кількість результативних передач.

Зазначимо, що Golden Boy Web - це аналог звичайної нагороди Golden Boy, в якому голосують вболівальники.

Раніше повідомлялось про інтерес до Їлдиза з боку топклубів Європи.

Кенан Їлдиз

Кенан Їлдиз

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