Родрі – про номінування на ЗМ: Я входжу до числа претендентів — а це вже мрія та комплімент

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував своє потрапляння в топ-30 номінантів на "Золотий мʼяч".

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Я дуже пишаюся. Подивимося, що станеться. Я не можу це контролювати. Що б не трапилося, я це прийму і буду вдячний, тому що я входжу до числа претендентів — а це вже мрія та комплімент. Хоч би що трапилося, я прийму це. Опорні півзахисники — це не те, що подобається фахівцям з маркетингу та вболівальникам у футболі. Їм подобаються забиті голи та результативні передачі. З цієї причини ці нагороди присуджуються нападникам, вінгерам або півзахисникам, які атакують", — сказав Родрі

У сезоні-2023/24 Родрі виграв АПЛ, клубний ЧС, Суперкубок Європи, а влітку в складі збірної Іспанії завоював золоті медалі Євро-2024. Загалом іспанець зіграв 46 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 9 забитими м'ячами, та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч". У сезоні-2023/24 він виступав у Ла Лізі за Жирону, та став найкращим бомбардиром Іспанської ліги.