Жирона підпише хавбека Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед прагне якнайшвидше позбутися 27-річного нідерландського півзахисника Донні ван де Бека.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові майже за безцінь віддати гравця Жироні. Клуби домовляються лише про бонуси за успішні виступи гравця у складі нової команди.

Нагадаємо, ван де Бек приєднався до манкуніанців влітку 2020 року за 39 млн євро. У січні 2024 року нідерландця орендував Айнтрахт.

Напередодні стало відомо, що Артем Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні. Окрім того, "біло-червоні" цікавляться двома гравцями Шахтаря.