Жирона може підписати "збитого льотчика" з МЮ

Жирона та Манчестер Юнайтед досягли домовленості щодо трансферу півзахисника "червоних дияволів" Донні ван де Бека.

Про це повідомив Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За його інформацією, сума трансферу буде залежати від того, скільки матчів зіграє нідерландець. Також бонуси можуть вирости в разі успішних виступів Донні. Зазначається, що клуби вже домовилися про перехід. На черзі — переговори Жирони з самим гравцем.

🚨🔴 The agreement between Girona and Man United for Donny van de Beek is based on add-ons.



It could go up to €4/5m based on appearances this season, also higher in case of more achievements.



Permanent deal agreed but subject to personal terms to be discussed next week. pic.twitter.com/UzoiOMSEHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2024

Цього літа Жирона є одним із найактивніших гравців на трансферному ринку. Втім, один із потенційних переходів може стати ганьбою — каталонці спостерігають за представником чемпіонату Росії.

Напередодні стало відомо, що Артем Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні. Окрім того, "біло-червоні" цікавляться двома гравцями Шахтаря.