Жирона може підписати "збитого льотчика" з МЮ
Жирона та Манчестер Юнайтед досягли домовленості щодо трансферу півзахисника "червоних дияволів" Донні ван де Бека.
Про це повідомив Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
За його інформацією, сума трансферу буде залежати від того, скільки матчів зіграє нідерландець. Також бонуси можуть вирости в разі успішних виступів Донні. Зазначається, що клуби вже домовилися про перехід. На черзі — переговори Жирони з самим гравцем.
Цього літа Жирона є одним із найактивніших гравців на трансферному ринку. Втім, один із потенційних переходів може стати ганьбою — каталонці спостерігають за представником чемпіонату Росії.
Напередодні стало відомо, що Артем Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні. Окрім того, "біло-червоні" цікавляться двома гравцями Шахтаря.