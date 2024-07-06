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Жирона може підписати "збитого льотчика" з МЮ

Игорь Чернявский — 6 липня, 19:52
Жирона може підписати збитого льотчика з МЮ

Жирона та Манчестер Юнайтед досягли домовленості щодо трансферу півзахисника "червоних дияволів" Донні ван де Бека.

Про це повідомив Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За його інформацією, сума трансферу буде залежати від того, скільки матчів зіграє нідерландець. Також бонуси можуть вирости в разі успішних виступів Донні. Зазначається, що клуби вже домовилися про перехід. На черзі — переговори Жирони з самим гравцем.

Цього літа Жирона є одним із найактивніших гравців на трансферному ринку. Втім, один із потенційних переходів може стати ганьбою каталонці спостерігають за представником чемпіонату Росії.

Напередодні стало відомо, що Артем Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні. Окрім того, "біло-червоні" цікавляться двома гравцями Шахтаря.

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