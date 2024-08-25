Півзахисник Фіорентини приїхав у розташування Ювентуса
Правий півзахисник Фіорентини Ніко Гонсалес продовжить кар'єру в туринському Ювентусі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Аргентинський вінгер погодив з "б'янконері" контракт до 2029 року із зарплатою в 3,6 млн євро за рік. Раніше повідомлялося, шо Ювентус може запропонувати Фіорентині 32 млн євро та 5 млн бонусами, за умови, що Гонсалес перейде на правах оренди з правом викупу.
Наразі Гонсалес прибув у розташування команди та вже зустрівся з уболівальниками клубу. Далі його чекає традиційний медогляд.
26-річний півзахисник виступає за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій. Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн євро. В минулому сезоні він провів 44 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс близький до переходу в Ювентус.