Півзахисник Фіорентини приїхав у розташування Ювентуса

Правий півзахисник Фіорентини Ніко Гонсалес продовжить кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Аргентинський вінгер погодив з "б'янконері" контракт до 2029 року із зарплатою в 3,6 млн євро за рік. Раніше повідомлялося, шо Ювентус може запропонувати Фіорентині 32 млн євро та 5 млн бонусами, за умови, що Гонсалес перейде на правах оренди з правом викупу.

Наразі Гонсалес прибув у розташування команди та вже зустрівся з уболівальниками клубу. Далі його чекає традиційний медогляд.

⚪️⚫️🇦🇷 Medical tests ongoing for Nico González at Juventus.



Next up: Francisco Conceção.

pic.twitter.com/5MyRgVocnH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

26-річний півзахисник виступає за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій. Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн євро. В минулому сезоні він провів 44 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс близький до переходу в Ювентус.