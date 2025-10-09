Колишнього суперника Гвоздика заарештували за підозрою в домашньому насильстві

Колишнього суперника Олександра Гвоздика та Хільберто Раміреса Юніескі Гонсалеса заарештували у США через імовірне домашнє насильство.

Про це повідомляє Brunch Boxing.

Згідно з обвинуваченням, спортсмену інкримінують "напад за обтяжливих обставин", проте подробиці наразі невідомі.

Cuban boxer Yuniesky González arrested in Miami for alleged aggravated assault

In an alleged domestic violence incident. González is scheduled to fight at BKB 48 on November 22 in Florida. #BrunchBoxing pic.twitter.com/uksr2BVK6C — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) October 8, 2025

Юніескі завершив кар'єру у 2023 році після поразки від Хільберто Раміреса у 2021-му. У 2017-му Гонсалес програв Олександру Гвоздику нокаутом в третьому раунді.

Після завершення кар'єри кубинець активно бере участь у боях на голих кулаках, а 22 листопада він мав виступити на BKB 48: Brawl in the Pines V.

Раніше повідомлялось, що поліція заарештувала олімпійську чемпіонку Ігор в Парижі.