Колишнього суперника Гвоздика заарештували за підозрою в домашньому насильстві

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 14:14
Юніескі Гонсалеса заарештували
Юніескі Гонсалес
WBA

Колишнього суперника Олександра Гвоздика та Хільберто Раміреса Юніескі Гонсалеса заарештували у США через імовірне домашнє насильство.

Про це повідомляє Brunch Boxing.

Згідно з обвинуваченням, спортсмену інкримінують "напад за обтяжливих обставин", проте подробиці наразі невідомі.

Юніескі завершив кар'єру у 2023 році після поразки від Хільберто Раміреса у 2021-му. У 2017-му Гонсалес програв Олександру Гвоздику нокаутом в третьому раунді.

Після завершення кар'єри кубинець активно бере участь у боях на голих кулаках, а 22 листопада він мав виступити на BKB 48: Brawl in the Pines V.

Раніше повідомлялось, що поліція заарештувала олімпійську чемпіонку Ігор в Парижі.

WBA арешт Бокс Гонсалес Олександр Гвоздик

