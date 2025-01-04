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Віддав 18 років легендарному клубу Мексики: помер дворазовий учасник чемпіонату світу з футболу

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 09:36
Віддав 18 років легендарному клубу Мексики: помер дворазовий учасник чемпіонату світу з футболу
Крістобаль Ортега
x.com/clubamerica

У 68-річному віці помер відомий мексиканський футболіст Крістобаль Ортега.

Про це повідомила пресслужба клубу Америка з Мехіко.

Причиною смерті став рак. Напередодні нового року його було госпіталізовано через погіршення самопочуття. 3 січня він помер у лікарні.

Саме за Америку Крістобаль виступав усю свою кар'єру. З 1974 до 1992 року він провів 608 матчів і забив 36 голів.

Разом з Америкою шість разів ставав чемпіоном Мексики та тричі перемагав у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

За збірну Мексики Ортега забив 4 голи у 24 поєдинках. Виступав за національну команду на ЧС-1978 та ЧС-1986.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть золотого медаліста Олімпійських ігор 1952.

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