Віддав 18 років легендарному клубу Мексики: помер дворазовий учасник чемпіонату світу з футболу

У 68-річному віці помер відомий мексиканський футболіст Крістобаль Ортега.

Про це повідомила пресслужба клубу Америка з Мехіко.

Причиною смерті став рак. Напередодні нового року його було госпіталізовано через погіршення самопочуття. 3 січня він помер у лікарні.

Un histórico sin igual.

Leyenda. Eterno. Referente.



¡Cristóbal Ortega, nunca volarás solo! 🦅 pic.twitter.com/WsxxYgDqng — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2025

Саме за Америку Крістобаль виступав усю свою кар'єру. З 1974 до 1992 року він провів 608 матчів і забив 36 голів.

Разом з Америкою шість разів ставав чемпіоном Мексики та тричі перемагав у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

За збірну Мексики Ортега забив 4 голи у 24 поєдинках. Виступав за національну команду на ЧС-1978 та ЧС-1986.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть золотого медаліста Олімпійських ігор 1952.