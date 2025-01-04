Віддав 18 років легендарному клубу Мексики: помер дворазовий учасник чемпіонату світу з футболу
Крістобаль Ортега
x.com/clubamerica
У 68-річному віці помер відомий мексиканський футболіст Крістобаль Ортега.
Про це повідомила пресслужба клубу Америка з Мехіко.
Причиною смерті став рак. Напередодні нового року його було госпіталізовано через погіршення самопочуття. 3 січня він помер у лікарні.
Саме за Америку Крістобаль виступав усю свою кар'єру. З 1974 до 1992 року він провів 608 матчів і забив 36 голів.
Разом з Америкою шість разів ставав чемпіоном Мексики та тричі перемагав у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
За збірну Мексики Ортега забив 4 голи у 24 поєдинках. Виступав за національну команду на ЧС-1978 та ЧС-1986.
Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть золотого медаліста Олімпійських ігор 1952.